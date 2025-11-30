Serie A2 maschile, Tc Alghero Mp Finance va alla finale playoutA Torino, i ragazzi di capitan Gino Asara battono 4-0 il Ronchiverdi dopo i singolari
Ottima prova del Tc Alghero, che battono 4-0 il Ronchiverdi nel tabellone dei playout del campionato nazionale di Serie A2 maschile di tennis a squadre.
I ragazzi di capitan Gino Asara hanno chiuso i conti aggiudicandosi i quattro singolari.
Domenica, giocheranno la sfida decisiva per la salvezza in casa della vincente di Tc Viserba-St Bassano, match equilibrato che verrà deciso dai doppi in programma.
I risultati.
Juan Bautista Otegui (A) b. Francesco Scarpa 6-0, 6-1
Calvin Hemery (A) b. Tommaso Vescovi 6-0, 6-3
Luca Fasciani (A) b. Filippo Anselmi 6-3, 6-7(3), 7-6(0)
Michele Fois (A) b. Massimo Barberis 6-4, 0-6, 6-4.