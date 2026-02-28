Rugby Serie A, l'Amatori Alghero ospita la capolistaPer la tredicesima giornata del girone 2, a Maria Pia arriva il Parma
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domani, alle 14,30, per la tredicesima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A, l'Amatori Alghero ospita a Maria Pia il Parma.
Algheresi sesti reduci da tre sconfitte consecutive (l'ultima, 25-10 sul campo della Giacobazzi Modena, che li ha così superati in classifica), mentre gli emiliani condividono la vetta della classifica con il Piacenza, ultima squadra ad averli sconfitti: da li in poi, cinque vittorie di fila, l'ultima in casa, 52-26 sul Lecco.
Un girone fa, il Parma battè l'Amatori 48-31. Arbitrerà il signor Paolo Acciari di Perugia.
Classifica: Parma e Piacenza 47; Milano* 39; Cus Milano* 37; Giacobazzi Modena 23; Amatori Alghero(-4) 22; Lecco 15; Amatori&Union Milano* 13; Stade Valdotain 10. (* un match in meno).