Eccellenza
25 settembre 2025 alle 17:43
Campana all'Atletico Uri, per Pereria ritorno al LanuseiLe ultime su acquisti e cessioni
L'Atletico Uri si rafforza con l'acquisto dell'attaccante argentino Lucas Campana, 32 anni, arrivato dalla Cos dove ha iniziato la stagione giocando in Coppa e in campionato. Domenica scorsa l'Uri ha conquistato il primo successo in Eccellenza vincendo a Villasimius.
Dall'Uri passa al Lanusei un altro attaccante, Silva Pereira. Per l'attaccante un ritorno in Ogliastra dove nell'ultima stagione culminata, col ritorno in Eccellenza, aveva fatto molto bene.
