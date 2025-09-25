L'Atletico Uri si rafforza con l'acquisto dell'attaccante argentino Lucas Campana, 32 anni, arrivato dalla Cos dove ha iniziato la stagione giocando in Coppa e in campionato. Domenica scorsa l'Uri ha conquistato il primo successo in Eccellenza vincendo a Villasimius.

Dall'Uri passa al Lanusei un altro attaccante, Silva Pereira. Per l'attaccante un ritorno in Ogliastra dove nell'ultima stagione culminata, col ritorno in Eccellenza, aveva fatto molto bene.

