Dopo i resoconti delle scorse settimane riguardanti le prime gare ufficiali, coincidenti con il primo turno di Coppa Italia, ieri si è entrati in clima campionato. Nelle gare di esordio il pentagruppo delle galluresi ha ottenuto un totale di 5 punti: 1 vittoria, 2 pareggi, e altrettante sconfitte.

La palma della migliore squadra spetta al Tempio, capace di sfruttare al meglio i derby, prima in ambito Coppa Italia, superando il turno a spese del Calangianus, e ieri imponendosi in casa sul Buddusò.

Quest'ultima, vincente e convincente in Coppa, domenica al "Manconi” ha toccato con mano le difficoltà del campionato superiore, dopo aver primeggiato nelle stagioni precedenti, in Prima Categoria e poi in Promozione.

L'altra gallurese ad uscire sconfitta all'esordio è stata il Calangianus: a Iglesias colpita a freddo non è più riuscita a ritrovare il bandolo della matassa, e per Congiunti, portiere dei giallorossi, è stata una domenica di intenso lavoro, che ha evitato un passivo ancor più pesante del 2-0 finale.

Beffa enorme, passando ai pareggi, quella subita dall'Ilvamaddalena, che in vantaggio di 2 reti ha nei minuti finali visto sfumare il successo per le reti dell'ex Di Pietro prima e di Saba a fil di sirena.

L'unico incontro della giornata inaugurale conclusosi a reti bianche è stato quello delle "Sante": Sant'Elena vs Santa Teresa, dove lo spettacolo non è mancato, ma i gol non sono arrivati.

Per concludere torniamo all'unico derby gallurese della giornata d'esordio, che a ben vedere può essere etichettato come "derby nel derby" per ciò che concerne le panchine: sia Giuseppe Cantara tecnico di casa, che l'ospite Ferruccio Terrosu sono di Ozieri. Il loro comportamento è stato quello di autentici galantuomini che si stimano, e che conservano una salda amicizia di vecchia data. E ciò si è potuto apprezzare prima, durante e dopo l'incontro. Ultimissima annotazione, nella quaterna vincente dei " galletti", si celano alcune particolarità: una doppietta, con inedita fascia di capitano, per Bruno Lemiechevsky, ma anche il primo gol in maglia azzurra per Stefan Dimitrijevic.

Nel mezzo il regalo di compleanno, con un giorno di anticipo, che Enrico Zirolia si è voluto concedere, realizzando un bellissimo gol per i suoi 20 anni.

