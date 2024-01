Nuovo colpo sul mercato del Latte Dolce alla ripresa del campionato di Serie D. Alla corte di mister Mauro Giorico, è arrivato Alessandro Serra. Classe 2005, ha fatto tutta la trafila delle giovanili Cagliari arrivando fino alla Primavera.

La scorsa stagione ha giocato in Serie D al Pdhae (Girone A). Ora il passaggio al Sassari Calcio Latte Dolce. «Mi aspetto una grande seconda parte di stagione. In questi primi allenamenti», ha detto Serra, «ho visto una squadra molto compatta, che si sa divertire. Io cercherò di dare in mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo stagionale».

Il giocatore sarà convocato per la gara di domani col Budoni.





