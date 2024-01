Cos e Budoni in casa, Latte Dolce e Atletico Uri in trasferta. Nel girone G di serie D, domenica la Cos torna a Tertenia per ospitare la Gladiator, ultima in classifica. Per la squadra di Francesco Loi, l’obbligo di tornare al successo dopo il passo falso di Ischia con la squadra finita al terzo posto dietro la Romana.

Il Budoni che attende la visita del Trastevere ha ugualmente l'obbligo di conquistare i tre punti per dare continuità al successo esterno di domenica scorsa a Uri e per sperare di agganciare la salvezza senza essere costretto alla roulette dei play-out a fine stagione.

Difficile l'impegno del Latte Dolce sul campo del San Marzano. La squadra di Mauro Giorico deve far punti per tenersi in zona sicurezza. E deve far punti anche l'Atetico Uri sul terreno di una Boreale, in grossa difficoltà: la sconfitta di domenica scorsa contro il Budoni va subito riscattata. Si giocherà su tutti i campi alle 14.30, ad eccezione di San Marzano dove il Latte Dolce scenderà in campo alle 14.

