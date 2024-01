Ultimi colpi di coda di mercato nei campionati dilettanti. Sino al primo febbraio le società possono tesserare soltanto giocatori stranieri, svincolati o professionisti.

La Nuorese (Promozione, girone B) di Antonio Prastaro, dopo aver preso il difensore Noah Bonfigli (classe 2000), liberatosi dall’Arborea, è alla ricerca di un attaccante. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Livorno, era stato con Prastaro nella scorsa stagione al Villasimius.

«La rosa è valida – dice Prastaro – Manca qualcosa davanti. La società sta lavorando per questo. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione. Lavoro bene con loro. Se dovesse arrivare un attaccante ben venga. Non è, comunque, detto che arrivi. Il nostro è un girone molto difficile ma sono sereno. Nuoro è casa mia. La società è seria e ben organizzata e il pubblico è eccezionale. Ci sono tutti i presupposti per far bene».

L’attaccante Tadeu Moro ha lasciato la squadra barbaricina per passare al Sant’Elena (Eccellenza). I quartesi sono ultimi in classifica ed è possibile che il patron Luca Meloni faccia qualche sacrificio per portare altri rinforzi alla corte di Fabio Vignati.

