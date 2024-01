Nei campionati regionali si torna in campo mercoledì prossimo per alcuni recuperi. In Eccellenza è in programma Iglesias-Tempio alle 15. In Promozione, girone A, alle 15, si gioca Gonnosfanadiga-Monastir e alle 16 Guspini-Atletico Cagliari.

Importante la gara di Eccellenza col Tempio chiamato a riscattare la pesante sconfitta di sabato contro la Tharros. L'Iglesias attraversa un ottimo momento. I galletti un periodo di flessione con l'Ilva che si è allontanata in vetta alla classifica.

Testa coda in Promozione con la capolista del girone A, il Monastir, favorita con il Gonnosfanadiga, ultima della classe. Pronostico favorevole anche al Guspini nello scontro con l'Atletico Cagliari.

