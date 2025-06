Gran movimento sul mercato del calcio minore in Sardegna.

La Bittese (Prima categoria) conferma Pietro Canu. Richieste per i tecnici Nicola Zunnui, ex Castiadas e Orione, e Alberto Melis e Antonio Monni, reduci da tre campionati vinti in Seconda categoria con Decimo 07, Città di Selargius e Pirri.

In Seconda categoria, il Golfo Aranci vuole fare le cose in grande e tessera l’attaccante Danilo Ruzzittu (1997), la scorsa stagione in Eccellenza col San Teodoro, ex Porto Rotondo, Arzachena, Torres e cresciuto nelle giovanili di Varese e Novara.

