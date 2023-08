La regina del mercato del girone D di Prima Categoria è il San Giorgio Perfugas. Soprattutto da quando è entrato il nuovo presidente Pierluigi Mannoni, che nelle ultime settimane si è mosso come un tornado, trasformando la squadra in un'autentica multinazionale e ingaggiando numerosi giocatori. Diversi di grande fama.

Si parte dagli argentini Nicolas Previti e Daniel Cassinelli, il primo centrocampista, il secondo attaccante. In porta ingaggiato il turritano Costantino Saiglia. In difesa arriva Francesco Truddaiu, ex Monte Alma e Tergu. Ma probabilmente l'acquisto principe è Alessandro Cherchi, centrocampista ex Torres e una vita tra i professionisti. Da Codaruina Solaymane Chafaaoui (ex Valledoria tra l'altro), jolly di difesa e centrocampo. Giuseppe Silvetti puntellerà con la sua esperienza il reparto difensivo.

Inoltre sono stati acquistati giovani fuori quota interessanti. Che integreranno una rosa di tutto rispetto. Condotta in panchina da Paolo Piga, affiancato da un ottimo staff, che avranno il compito di amalgamare una squadra allestita per vincere. Del resto è impossibile per i tifosi rossoblù non sognare con tutti gli acquisti menzionati e la conferma dei giocatori più interessanti della passata stagione.

L'ambiente calcistico di Perfugas è perciò in fermento e tifosi non vedono l'ora di riempire le tribune del campo comunale (in erba) "Bado e Linos". Il salto in Promozione con questa squadra non è più una chimera.

