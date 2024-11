C'è ancora Mauro Martin Castro al vertice della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Nell’undicesima giornata, il difensore del Taloro Gavoi è stato giudicato tra i tre migliori della squadra rossoblù dal tecnico della capolista Budoni, Raffaele Cerbone. Nonostante la compagine gavoese non stia attraversando un buon momento (è scivolata in zona playout) le prestazioni dell'argentino sono state praticamente sempre positive. Per lui dieci voti in undici partite.

Alle sue spalle, con nove punti, sono rimasti in due: il centrocampista Stefano Mereu e l’attaccante Luca Scognamillo, entrambi dell’Alghero. Sabato scorso, i giallorossi hanno pareggiato contro il Barisardo dopo essere stati sotto di due reti. Scognamillo è stato autore della doppietta che ha permesso agli algheresi di strappare un punto. Con otto preferenze ci sono il centrocampista ventiseienne del Barisardo Othniel Manassé Mabo, i centrocampisti Stefano Demurtas (Calangianus), cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Sandro Scioni, che di recente ha lasciato la Ferrini Cagliari per accasarsi al Budoni, e Gianluigi Illario (Iglesias) che detiene il titolo di migliore in comproprietà con Andrea Porcheddu dell’Ossese.

10 PUNTI

Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi).

9 PUNTI:

Stefano Mereu Luca Scognamillo (Alghero);

8 PUNTI:

Madou Mabo (Barisardo); Stefano Demurtas (Calangianus); Sandro Scioni (Ferrini); Gianluigi Illario (Iglesias).

7 PUNTI:

Lorenzo Isaia (Carbonia); Stefano Sarritzu (Monastir); Alessandro Cadau (Nuorese); Filippo Mascia (Ossese); Danilo Ruzzittu (San Teodoro); Roberto Mele (Taloro Gavoi).

6 PUNTI:

Carrasco Bruno Teliz (Budoni); Sariang Kassama (Calangianus); Daniele Orro (Ghilarza); Massimo Fadda (Taloro Gavoi); Luca Melis (Villasimius).

5 PUNTI:

Ben Housni Soilihi (Barisardo); Kaio Piassi (Budoni); Federico Boi e Mattia Caddeo (Ferrini); Fabio Chergia e Andrea Matzuzi (Ghilarza); Fabio Castigliego, Ignacio Centeno e Gabriel Miguel Vulcano (Li Punti); Simone Pinna (Monastir); Fabio Cocco, Ramos Borges Emerson e Alessandro Steri (Nuorese); Francesco Mannoni (San Teodoro); Ousman Gomez (Tempio); Matteo Argiolas e Alessandro Arrus (Villasimius).

