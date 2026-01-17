Calcio, gli anticipi della prima e della seconda categoriaAttesa per la gara Santa Giusta – Arbus
Diversi gli anticipi oggi nel campionato di Prima categoria. Per il girone A si giocano alle 15 Gialeto-Quartu 2000; per il grone B, Santa Giusta-Arbus e Sadali-Gonnosdanadiga. Per il girone C Abbasanta-Bottida, per il girone D Ittiri-Ploaghe.
Attesa per la gara di Santa Giusta dove l'Arbus, secondo del suo girone, è pronto a un impegno sicuramente difficile.
Anticipi anche nel campionato di Seconda categoria. Nel gruppo A sono in programma Accademia Sarrabese-Johannes, Kalagonis-Himalaya, Sinnai-Casiadese.
Per il girone B, Capoterra-Frassinetti Elmas, Matzacara-Domusnovas, Sant'Anna Arresi-Villaperuccio, Teulada-Cortoghiana.
Per il girone C, Perdasdefogu-Santa Lucia, San Basilio-Sardara, Seulo-Villamar, Mandas-Escalaplano.
Nel girone D si gioca CR Arborea-Meana sardo. Nel girone E Calmedia-Bortigali. Nel girone F, Atletico Castelsardo-Tissi, Muros-Codaruina, Pauledda-Sport Alghero e Vibbalbese-Ottava.