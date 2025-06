L’Olbia Academy è diventata grande. Per la scuola calcio di Gianni Spanu, che riparte con un sacco di novità, tra le quali la nuova denominazione, che indica l’emancipazione dall’Olbia Calcio 1905 targata SwissPro, e il nuovo sito internet, i 350 tesserati della scorsa stagione rappresentano un record.

Ma l’ex capitano dei bianchi – che con la sua attività ha formato negli anni giovani approdati al Cagliari Calcio e alla Torres – punta a superarlo già il prossimo anno. E per farlo si affida a Denis Sanseverino. L’ex difensore lascia il Chisola del presidente Luca Atzori per accasarsi in Gallura, come direttore tecnico dell’Olbia Academy. “Anno dopo anno cerchiamo di migliorarci, e quando si è presentata questa opportunità ho voluto fare questa pazzia. Lui è molto felice di essere qui, ha detto che andrà a insegnare calcio nel posto più bello del mondo”, spiega Spanu introducendo Sanseverino, che collabora dal 2022 con la Juventus nel ruolo di consulente dell’area scouting.

“Sono molto contento di intraprendere questa nuova avventura: ringrazio Gianni Spanu per questa straordinaria opportunità. Porterò con grande entusiasmo tutte le mie conoscenze acquisite negli anni di formazione a Torino, in Italia e in Europa”, gli fa eco Sanseverino, fondatore dell’Individual Soccer School e responsabile della scuola calcio del Lascaris per 12 anni.

La scelta rappresenta una vera e propria rivoluzione per l’Olbia Academy, e testimonia l’ambizione della società di diventare un punto di riferimento nella formazione dei giovani talenti. Oltre al 45enne tecnico piemontese, dello staff della stagione 2025/26 farà parte il preparatore atletico Giordano Ronchi, confermato in queste ore. Intanto, si lavora al programma degli open day e alla terza edizione del Trofeo Città di Olbia.

