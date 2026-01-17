Ecco il derby della serie C femminile: domenica alle 14.40 il campo comunale di Oristano ospita il match fra la Tharros e la Women Torres.

Le padrone di casa sono attualmente penultime, con soli 3 punti in classifica, mentre la squadra sassarese è quartultima a 9 punti, uno in più dell'Atletico Uri. Entrambe arrivano da una sconfitta: la Tharros ha perso 5-1 col Meda, la Women Torres 4-3 con la Carannese.

Il tecnico della squadra sassarese Emanuele Riu commenta: "Quella appena trascorsa è stata una settimana intensa. La partita con la Tharros vale tantissimo, sono punti che pesano doppio e le ragazze lo sanno benissimo. Abbiamo preparato la partita in base a ciò che ci aspetta, abbiamo studiato le avversarie e lavorato su ciò che servirà fare in campo. Andremo lì con determinazione, grinta e fame, con l’obiettivo chiaro di riprenderci ciò che ci è stato tolto”.

© Riproduzione riservata