Si è completata oggi la 19esima giornata del campionato di Eccellenza. Con un gol del solito Figos la Ferrini Cagliari batte (1-0) il Villasimius e si riporta a meno sette dalla capolista Ilvamaddalena che ieri ha sconfitto (1-0) il Calangianus.

Brutta sconfitta (3-0) per l’Ossese a Gavoi contro il Taloro. I bianconeri restano in quarta posizione non approfittando del turno di riposo del Tempio. I gavoesi si avvicinano alla zona playoff. Le reti di Falchi, Delussu e Fois. Il Ghilarza travolge (6-2) e scavalca in quinta posizione il San Teodoro.

Peri giallorossi reti di Caddeo (doppietta), Vinci, Pinna (doppietta) e Orro. Per i teodorini Mastromarino e il capocannoniere Mulas. Il Sant’Elena perde (0-1) in casa contro l’Iglesias ed ora è ultimo, agganciato dalla Villacidrese, vittoriosa (0-1) nella trasferta col Bosa. Per i minerari marcatura di Pitzalis. La Villacidrese ha vinto grazie al gol di Lamacchia. Termina senza reti Carbonia-Bariasardo.

