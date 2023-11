Fra le partite della decima giornata di Eccellenza, tutta in programma oggi alle 15, c'è anche Iglesias-Ossese. A inizio stagione entrambe le squadre avevano altre ambizioni, mentre ora si trovano nella seconda metà della classifica. Per i rossoblù però è cominciata la risalita: cinque dei sei punti totalizzati sono arrivati nelle ultime quattro giornate, perdendo solo con la capolista Ilva e 1-0 al 94'.

«Siamo stati bravi, non ci ha mai messo sotto nessuno e ce la siamo giocata alla pari», la valutazione dell'allenatore Giampaolo Murru, che il 13 settembre ha sostituito Andrea Marongiu dimessosi per motivi personali. «Stiamo facendo delle belle prestazioni, ai ragazzi rimprovero solo la partita col Carbonia. Abbiamo rialzato la testa ogni giornata e vogliamo farlo sempre da qui in avanti: questo sarà il nostro cammino». Allo stadio Monteponi l'arbitro sarà Vincenzo Melis della sezione di Ozieri.

Recupero sfortunato. Gigi Illario e compagni sono reduci da due 1-1 consecutivi, otto giorni fa col San Teodoro in casa e mercoledì sul campo della Ferrini dove hanno giocato un tempo in superiorità numerica per l'espulsione di Federico Boi, che ha causato il rigore dell'1-1. «Col San Teodoro meritavamo di vincere e invece abbiamo pareggiato al 94', purtroppo più volte nel recupero c'è andata storta», segnala Murru. «Siamo consapevoli di questo e dobbiamo migliorare, contro la Ferrini abbiamo fatto una grande partita e se c'era una squadra che doveva vincere penso che dovesse essere la nostra. Ora puntiamo a far bene in casa con l'Ossese». In settimana è arrivata l'ufficialità della risoluzione del contratto dell'attaccante argentino Santiago Pavisich, arrivato in estate ma che non ha convinto ed era già stato tagliato un mese fa, sul mercato la società si sta già muovendo in vista di dicembre. Anche perché l'attacco è a oggi quello che ha segnato meno, sei gol come Calangianus e Villacidrese ossia le due che stanno dietro in classifica.

