Nuovo acquisto del Budoni per la Serie D. La società ha tesserato il centrocampista Patrick Mihali, classe 2002 tecnico e duttile, originario di Venezia: Mihali ha giocato nell'ultima stagione in Eccellenza con il Bari Sardo.

In carriera, il centrocampista ha vestito diverse maglie tra le quali Real Martellago, Union San Giorgio, Chions, Vittorio Falmec, Rotonda, Istrana, Canicattì, Troina e Mazara. In Serie D ha già giocato 26 gare.

