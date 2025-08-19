È una rosa di estrema qualità quella che l'Antiochense ha composto in vista del prossimo torneo di prima categoria in cui il club lagunare tenterà di occupare le posizioni di vertice alla guida del rinnovato allenatore Fabio Piras.

Il direttore sportivo Mariano Gala ha completato in questi giorni l'acquisto di diversi calciatori. Ritorna Alessandro Caredda, esterno di centrocampo, classe 07. Poi ecco Mattia Balia, 2008, originario del vivaio antiochense. Importante il colpo piazzato com Cristian Muscas, 2002, dopo ottimi risultati con il Cortoghiana , il Guspini e chiaramente il Carbonia: è reduce da un lungo infortunio e si affiderà a mister Piras per tornare più forte di prima.

Lascia invece dopo nove anni il capitano Giuseppe Medda, ma non è un addio, forse è un arrivederci. In bianco azzurro approda Alessandro Ciccu, grande innesto a centrocampo.

In precedenza acquisite le prestazioni dell' esterno Alessio Orru, del difensore centrale Andrea Valentino, dell'esterno Francesco Marreddu. Ma un mese fa il super colpo è stato l'acquisto di Momo Cosa.

© Riproduzione riservata