Quarto successo consecutivo per l’Italia Under 16 femminile, che a Pitesti (Romania) ha superato il Belgio 95-73 negli ottavi di finale dell’Europeo. Una vittoria che vale l’ingresso tra le prime otto d’Europa e la certezza di restare nella Division A anche il prossimo anno.

Le ragazze di Giovanni Lucchesi, inizialmente in difficoltà e sotto di sei punti alla fine del primo quarto, hanno cambiato marcia dal secondo periodo, costruendo un parziale e prendendo il controllo della gara. Sugli scudi Susanna Perego, top scorer con 22 punti, affiancata dalle prove convincenti di Hassan, Mueller e Diagne.

Spazio in campo anche per l’algherese Aurora Murgia, giovane della Mercede, che ha disputato sei minuti senza però andare a referto.

Domani alle 14.30 l’Italia affronterà la Lettonia nei quarti di finale: in palio ci sono un posto in semifinale e il pass per il Mondiale Under 17 del 2026.

