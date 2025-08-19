La Torres dovrà fare a meno per un mese del trequartista Giuseppe Mastinu, che ha riportato una lesione meniscale al ginocchio sinistro. Come si legge nel comunicato: «Dopo gli accertamenti del caso, e in accordo con lo staff medico della Società, il capitano e numero 10 rossoblù sarà sottoposto ad un intervento di artroscopia».

Mastinu salterà quindi le prime quattro partite di campionato, a cominciare da quella di sabato contro il Pontedera. «Mastinu inizierà il percorso riabilitativo che lo porterà ad allenarsi col gruppo dopo circa 20-30 giorni dall’intervento».

Se non altro in campionato la squadra sassarese disporrà del centravanti Diakite, non utilizzato in Coppa Italia perché squalificato, e conta di recuperare la punta Di Stefano.

