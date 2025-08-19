Al via ieri pomeriggio allo stadio comunale di Castiadas il ritiro pre-campionato della squadra in vista del prossimo campionato di Promozione.

Alla guida della squadra, uno staff tecnico di eccellenza composto dall'allenatore Alberto “Bebo” Antinori, dal vice allenatore Daniele Cortis, da Mauro Bernardini preparatore atletico, Salvatore Carta Senette preparatore portieri, da Alberto Costa massaggiatore. Con loro una squadra rinnovata.

Nel suo saluto di benvenuto a tutti, il presidente Mauro Vargiolu ha precisato quanto il Castiadas per lui sia una famiglia. «Ho bisogno di tornare a sorridere!», ha detto rivolgendosi a tutti, dopo i lutti che lo hanno colpito nelle ultime settimane con la morte prima del padre Mario e poi di un cognato, Luca. E' seguito l'applauso di tutti.

In un clima di commozione ha preso parola il mister Antinori, precisando quanto per lui sia un orgoglio allenare il Castiadas in quanto «frequentatore ed estimatore del nostro territorio dal 1976». Ha chiuso chiedendo ai ragazzi «massima serietà e massimo impegno per onorare i nostri colori».

Poi tutti al lavoro. Il campionato di Promozione quest'anno si annuncia ancora più difficile del passato, con squadre particolarmente competitive e ambiziose.

