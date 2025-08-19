L’Olbia è viva, e batte un colpo annunciando per giovedì l’allenamento congiunto con l’Ozierese, al via del prossimo campionato di Promozione (Girone B): appuntamento alle 18 al campo sportivo di Ozieri con ingresso libero. Nella nota diffusa oggi il club annuncia anche la partecipazione alla messa di domani per Giuseppe Cozzolino, storico capo ultras dell’Olbia Calcio scomparso un anno fa.

Le due notizie rompono il silenzio che sta caratterizzando l’avvio di stagione dei bianchi, al lavoro da lunedì scorso a Loiri per prepararsi al campionato di Serie D 2025/26. Partita in netto ritardo per le note vicissitudini societarie, che potrebbero portare a un cambio di proprietà già nei prossimi mesi, la squadra si allena agli ordini del nuovo tecnico Giancarlo Favarin in vista del debutto in Coppa Italia, il 31 agosto.

Mentre le avversarie ufficializzano colpi di mercato e test estivi, uno dietro l’altro, l’Olbia prova a recuperare il terreno perduto al riparo da occhi e orecchie indiscrete. Ufficialmente, non si sa da chi sia composta la rosa dei giocatori. Ufficiosamente, si sa però che del gruppo, oltre alle conferme, da Ragatzu a Biancu, da Buschiazzo a Maspero e a Lucarelli e Ascioti (solo per citarne alcune), fanno parte diversi giovani del vivaio e qualche giocatore in prova. E che altri acquisti saranno formalizzati prossimamente.

Insieme all’annuncio del primo test precampionato, l’Olbia comunica che domani sarà presente con una delegazione formata da membri dello staff tecnico e giocatori alla messa in memoria di Cozzolino, manifestando vicinanza ai suoi cari. La messa si terrà domani alle 19 nella chiesa della Sacra Famiglia.

© Riproduzione riservata