Presentati alla presenza del presidente F.I.G.C. Gianni Cadoni, i calendari dei due massimi campionati dilettantistici sardi, vale a dire Eccellenza e Promozione.

Ai vari rappresentanti delle squadre che vi partecipano, non è certo passata inosservata la presenza del presidente del Tempio Salvatore Sechi, che di fatto nei tempi previsti dal regolamento, aveva iscritto la compagine tempiese al massimo torneo sardo.

Constatato questo, fare 2+2 è stato un gioco da ragazzi: nonostante le note e varie vicissitudini il Tempio sarà dunque regolarmente ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza, che quest'anno prenderà il via sabato 12 settembre.

Del Tempio, che fra una settimana farà l'esordio, si sa davvero pochissimo: l'unica certezza confermataci dal presidente Sechi, riguarda la guida tecnica, già annunciata qualche settimana fa, poi "svanita" col rincorrersi degli eventi, e riapparsa in queste ore, che riguarda Massimiliano Paba.

L'altra certezza è, che sia la preparazione pre-campionato, nella prima gara interna verranno ospitate nello stadio di Santa Maria Coghinas.

Sono ore di grande concitazione per cercare di costruire una rosa il più possibile completa da affidare alle cure di mister Paba, tecnico di grande esperienza e capacità in questa categoria. Già nelle prossime ore potrebbero essere annunciati i primi nomi di giocatori o ci saranno le prime indiscrezioni, su chi vestirà la gloriosa maglia azzurra.

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