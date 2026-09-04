Il girone G parte da Ossi. Domani alle 17, allo stadio "Walter Frau", l'Ossese fa il suo ingresso in Serie D affrontando il Latte Dolce: derby inedito per la categoria e unico anticipo di una prima giornata tutta sarda, che domenica proseguirà con Costa Orientale Sarda-Monastir a Bari Sardo e Sarnese-Budoni a Sarno.

Per i bianconeri è la prima volta assoluta in quarta serie. I biancocelesti, all'undicesima stagione nella categoria dal 2013/14, arrivano invece dal successo sul Budoni che è valso i trentaduesimi di Coppa Italia; l'Ossese si è fermata al primo turno, dopo aver espugnato il campo dell'Aranova. Le due squadre non si incrociano dall'Eccellenza 2022/23.

«Ripartiamo da quel tanto di buono che abbiamo fatto in Coppa», avverte il tecnico Carlo Cotroneo. «Sarà difficile, ma cercheremo di esordire nel modo migliore».

Arbitra Pietro Marinoni di Lodi.

© Riproduzione riservata