La stagione 2023/24 del calcio a 5 sardo è ufficialmente partita con la prima giornata della fase a gironi della Coppa Italia di C1.

Dodici squadre in campo con un solo pareggio, quello nel derby sassarese tra la Fanni Futsal e l’Ichnos, terminato sul 3-3. Nell’altra gara del girone A, è arrivato il 5-0 del Babylon in casa sull’Happy Fitness nell’unico successo interno di ieri. Le altre vittorie sono arrivate tutte in trasferta.

Nel girone B, l’MC5 di Mogoro ha battuto 5-2 la Villacidrese, mentre la San Sebastiano Ussana ha vinto 6-2 a Villasor.

Nel girone C, il Villaspeciosa ha superato 6-2 il Futsal 4 Mori a Settimo, mentre il Quartu si è imposto 3-1 contro il Cus Cagliari.

Sabato prossimo la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia, mentre per i campionati nazionali scatterà la Coppa della Divisione, dedicata da quest’anno alle squadre under 23.

© Riproduzione riservata