La Leonardo torna alla vittoria in Serie A2 élite. I cagliaritani hanno battuto in trasferta la Nuova Comauto Pistoia per 5-2 grazie alle doppiette di Guti e Dos Santos, oltre al gol di Siddi. Si tratta di un successo importante per la squadra di Petruso, che resta in corsa per i playoff. Vittoria esterna anche per il Sestu Città Mediterranea, che strappa i tre punti allo scadere sul campo del Futsal Cornedo.

Serie B. Tra le sarde, vince solo il Monastir, che batte 6-3 l’Isola 5 in casa ed esce dalla zona playout. Il Sardinia Futsal pareggia 2-2 in casa contro la capolista del girone A, il VDL Fiano Plus. Perdono Alghero (8-2 contro l’Energy Saving) e C’è Chi Ciak (8-3 contro il Real Five Rho), lasciando ancora in sospeso la lotta per i playout. Nel girone E, la Jasnagora pareggia 5-5 in casa contro il Cures e può ancora sperare nei playoff. Speranze playout invece per l’Elmas, battuto 7-4 dal Real Ciampino Academy. Il Città di Cagliari già retrocesso perde 3-1 in casa contro la Velletri Technology, mentre il Domus Chia non si è presentato per la sfida contro il Conit Cisterna a causa dei problemi legati ai voli aerei.

C1. Il Quartu vince 4-1 contro il Cus Cagliari e accorcia a cinque i punti di distanza dal primo posto occupato dalla San Sebastiano Ussana, che osservava il turno di riposo. Successi anche per Villaspeciosa (10-1 sul Futsal 4 Mori), Ichnos Sassari (6-4 sulla Villacidrese) e Happy Fitness Center (9-3 al Villasor). In chiave salvezza, il Babylon strappa tre punti pesanti con il 6-4 sulla Fanni Futsal Sassari.

Femminile. Domenica di riposo per la B femminile. È scesa in campo solo la Jasnagora, che ha anticipato di una settimana la sfida contro la Futsal Hurricane, battuta 3-1. In Serie C, il Cus Cagliari ha superato 4-0 il Monastir confermando il primato. Insegue l’Ittiri Sprint dopo il 5-0 ad Arborea. Conquista i tre punti anche l’Aiace Telamonio (8-1 al Decimoputzu) e l’Ampurias (5-0 contro il Sardinia). Rinviata Futsal Quartu-Tiro Libero.

© Riproduzione riservata