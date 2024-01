Sono la San Sebastiano Ussana e il Cus Cagliari ad alzare le due coppe Italia regionali. Si sono disputate a Sestu le due finali che hanno visto trionfare l'Ussana per la C1 maschile e le universitarie per la C femminile.

Maschile. Non sono mancate le emozioni nella finale tra la San Sebastiano Ussana e il Quartu, chiusa sul 5-3 dopo i tempi supplementari in favore della formazione allenata da Calabretta. Il Quartu aveva trovato per primo il vantaggio con Chighini. Dopo il raddoppio di Rafinha, la reazione dell'Ussana con la doppietta di Deivision. Nella ripresa succede di tutto con cinque espulsi (quattro per il Quartu, uno per l'Ussana). Proprio in una situazione di superiorità numerica, i quartesi vanno sul 3-2 con Cau. Non si arrende però la San Sebastiano che manda la finale ai supplementari con il libero realizzato da Piras. Nell'extra-time è Saddi a regalare il 4-3 all'Ussana, mentre Deivison chiude i conti con il definitivo 5-3 che regala alla sua squadra la Coppa Italia di C1.

Femminile. Meno combattuta la finale di C femminile, che ha visto trionfare il Cus Cagliari per 6-1 sul Monastir. Apre subito i conti Patteri, mentre Onnis raddoppia prima dell'intervallo.

© Riproduzione riservata