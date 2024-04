Si gioca domani l'ultima gara di campionato e della stagione regolare in Serie A2 e Serie B maschile. Le sarde cercano gli ultimi punti per centrare playoff, salvezza o playout. In A2, il Sestu Città Mediterranea è già matematicamente sicuro dei playoff, ma nell'ultima trasferta contro il Videoton Crema proverà a guadagnare la miglior posizione possibile in vista della post-season.

Serie B. Nel girone A di Serie B, serve un miracolo al C'è Chi Ciak per arrivare terzultimo e conquistare il playout. La sconfitta nello scontro diretto contro il Castellamonte della scorsa settimana ha quasi condannato la squadra di Barbieri, che deve vincere contro il Domus Bresso e sperare in una sconfitta del Castellamonte contro il Varese. Già retrocesso il Futsal Alghero a causa della differenza reti negli scontri diretti con lo stesso Castellamonte. La formazione di Rino Monti proverà a chiudere nel migliore dei modi sul campo della capolista VDL Fiano Plus. Il Sardinia Futsal, già salvo, riceve il Cardano '91. Nel girone B, la salvezza dipende tutta dal Monastir: in caso di vittoria contro il Bissuola non bisognerà guardare nemmeno ai risultati di Padova e Manzano. Nel girone E, la Jasnagora deve battere l'Atletico Grande Impero e sperare nei risultati dagli altri campi per raggiungere i playoff. Una mano potrebbero dargliela anche Elmas (in trasferta contro il Conit Cisterna) e Domus Chia (sul campo del Cures), anche se le due sarde sono già retrocesse, così come il Città di Cagliari, che chiude il campionato sul campo del Real Ciampino Academy.

Serie C1. Ultima giornata di campionato anche in C1. Tutto già definito, con la promozione della San Sebastiano Ussana che giocherà l'ultima gara in trasferta contro l'Happy Fitness Center. Il Quartu già sicuro del secondo posto e dei playoff nazionali, ospita l'Ichnos Sassari, che proverà a superare la Villacidrese (che riposa) al terzo posto. Il playout verrà giocato da Futsal 4 Mori e Babylon, che si affronteranno anche domani per l'antipasto in vista dello spareggio decisivo. Completano la giornata Fanni Futsal Sassari-Cus Cagliari e Villasor-Villaspeciosa.

A riposo. Non giocheranno nel weekend la Leonardo in A2 élite e le sarde di B femminile. Per le ultime due giornate dei rispettivi campionati, le isolane torneranno in campo nel weekend del 20-21 aprile e in quello successivo del 27-28.

© Riproduzione riservata