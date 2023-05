Vincere e sperare. Non c’è altra alternativa per il 360 GG Monastir, che insegue il playout nell’ultima giornata di campionato di Serie A. La squadra di Diego Podda sarà impegnata domani alle 18 ad Avellino contro la Sandro Abate per chiudere la regular season. Per il proseguo della stagione dei bianconeri molto dipenderà anche dal risultato dell’Italservice Pesaro, impegnato a Padova contro il Petrarca. In caso di successo dei campioni d'Italia in carica, verrebbe confermata la distanza di 8 punti in classifica che cancellerebbe il playout e condannerebbe alla retrocessione in A2 Élite il 360 GG. Se il Pesaro non dovesse vincere, invece, la squadra di Podda si garantirebbe con una vittoria ad Avellino lo spareggio salvezza.



Playoff A2. Chi invece lotta per andare in A2 Élite è la Leonardo, impegnata nei playoff per la promozione nella nuova categoria del futsal italiano. I cagliaritani ospitano al PalaCus la Cormar Reggio Calabria per il match di ritorno. All’andata vinse la squadra di Petruso per 4-3.



Regionale. Ultime gare nel campionato di C1, decisive per la salvezza. Alle 18 si giocano Futsal 4 Mori-Dym Sport, Villasor-Città di Cagliari e Ichnos Sassari-Serrenti. La Dym, già sicura del playout, aspetta di conoscere la sua avversaria per la permanenza in C1, con il Serrenti che a quaranta minuti dalla fine della regular season ha un punto in più rispetto al Villasor. Già qualificato ai playoff nazionali, il Domus Chia attende di conoscere dal Lazio la sua avversaria per ritornare in B. Gli spareggi sono in programma il 20 e il 27 maggio. Nel weekend si gioca anche per la Coppa Italia di C2. Oggi sono in programma le due semifinali tra Selargius ed Happy Fitness (entrambe già promosse in C1) e Cus Cagliari contro Babylon. Domenica la finalissima con data e luogo ancora da stabilire.

Femminile. Partono domani i lunghi playoff di A2 femminile che portano alla promozione nel massimo campionato. Tre le sarde qualificate. La Mediterranea ospita domani a Sestu la San Marino Academy alle 21. Domenica alle 14 la Jasnagora, sempre a Sestu, affronta la L84. Alle 16 invece l'Arzachena sfida in trasferta il Sabina Lazio. Si gioca in gara secca con eventuali supplementari. In caso di parità si qualifica al secondo turno la squadra che gioca in casa perché meglio classificata al termine della stagione regolare.

