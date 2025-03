La Leonardo conquista tre punti d’oro nel recupero di Serie A2 Élite. I cagliaritani sbancano il campo del Lecco grazie al gol segnato da Monti nella ripresa che vale il definitivo 1-0. Una vittoria fondamentale per la corsa salvezza.

In C1, il CIttà di Cagliari vince ancora e si avvicina al ritorno in B. La capolista ha battuto 6-4 in casa il Portoscuso. Per la matematica promozione serve ancora un punto. In zona playoff vincono i rispettivi scontri diretti il Villaspeciosa (3-2 alla Fanni Sassari), il C’è Chi Ciak (7-4 all’Ichnos Sassari) e il Domus Chia (4-2 al Sestu Sardinia). Successi anche per Happy Fitness Center (4-1 alla Villacidrese), Futsal Villasor (11-2 al Futsal 4 Mori) e Cus Cagliari (4-1 allo ZB Iron Bridge).

In Serie B femminile, goleada della Jasnagora che batte 15-2 l’Aosta in trasferta. L’Athena Sassari supera per 5-0 l’Arzachena nel derby. Sconfitta di misura per l’Oristanese contro la Top Five per 4-3.

Non si è giocato in Serie A femminile per la pausa nazionali e in Serie B maschile per le finali di Coppa Italia. Nella Coppa Italia di Serie A maschile, trionfo della Feldi Eboli di Lorenzo Etzi per 4-2 sull’Ecocity Genzano di Riccardo Siddi.

