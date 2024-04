Un pareggio, una sconfitta e due vittorie. Il bilancio del secondo giorno del Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Calabria non è positivo come il primo, ma la Sardegna può comunque sorridere con la qualificazione ai quarti della rappresentativa femminile con una giornata d'anticipo.

Under 15. La seconda giornata del Torneo era iniziata con il pareggio per 4-4 dell'Under 15 contro i pari età molisani. La squadra di De Agostini era passata in vantaggio con Congia. Il Molise ribalta il punteggio, allungando sul 3-1 e poi sul 4-2 dopo la rete di Garia. Perra e Bellu rimontano però il doppio svantaggio e regalano alla Sardegna un punto utile per restare in testa alla classifica del girone proprio insieme al Molise.

Under 17. Pesante sconfitta per l'Under 17 di Melis, che cede 8-2 nel secondo match di oggi. Le reti sarde arrivano sul finale di primo tempo, grazie ad un autogol e la marcatura di Taccori, che accorciano momentaneamente sul 5-2. Nella ripresa il Molise dilaga e condanna gli isolani alla prima sconfitta.

Femminile. Fa due su due la rappresentativa femminile, che avvicina la qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Tuveri si impone per 3-1 in rimonta con le reti di Medda, Manca e Marci, guadagnando la matematica qualificazione ai quarti di finale con una giornata d'anticipo.

Under 19. Seconda vittoria in altrettante partite anche per l'Under 19 di Perdighe. Il 4-0 sul Molise porta le firme di Marco Melis, Murtino, Carboni e Chighini. Per il primo posto sarà decisiva la partita di domani contro la Sicilia, in testa a punteggio pieno come la Sardegna.

L'avversario di domani sarà la Sicilia anche per le altre tre formazioni nell'ultima decisiva giornata della fase a gironi. La fase ad eliminazione diretta prenderà il via invece lunedì.

