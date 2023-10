Nuovo sabato di A2 élite per la Leonardo. I cagliaritani ospiteranno domani al PalaConi l'Alto Vicentino. La squadra di Petruso, dopo aver vinto le prime due giornate di campionato, cerca il tris per confermarsi a punteggio pieno in questo avvio di stagione.

Serie A2 e Serie B. Primo match casalingo in Serie A2 per il Sestu Città Mediterranea, che riceverà in casa l'Mgm 2000 dopo il debutto vincente di settimana scorsa. Nel girone A di Serie B sarà derby a Serramanna tra il C'è Chi Ciak e il Sardinia Futsal. Prima partita in un campionato nazionale per l'Alghero: dopo aver osservato il turno di riposo nella prima di campionato, la formazione di Rino Monti affronterà in trasferta il Cardano '91. Impegno esterno anche per il Monastir nel girone B contro il Padova. Nel girone E, il Città di Cagliari ospiterà il Conit Cisterna, mentre l'Elmas attende il Cures. Trasferte romane per Domus Chia, contro l'Atletico Grande Impero, e Jasnagora, contro il Club Sport Roma.

Serie C1. Dopo due vittorie in altrettante giornate, San Sebastiano Ussana e Villaspeciosa si incontreranno domani per cercare il primo allungo in classifica. L'altra squadra a puntggio pieno, il Quartu, dovrà invece osservare il turno di riposo. Nella terza giornata di C1, è in programma anche il derby sassarese tra Fanni e Ichnos. Il Villasor riceverà il Futsal 4 Mori, l'Happy Fitness sfiderà la Villacidrese, mentre il Cus Cagliari se la vedrà contro il Babylon.

Femminile. Domenica è il turno della seconda giornata di B femminile. Nel girone A, big match in vista per la Jasnagora contro il Pero al PalaConi. Trasferta contro il Bagnolo per l'Athena Sassari, mentre la Mediterranea farà visita al Villaguardia. Nel girone B, impegno esterno contro il Prato per l'Arzachena. Ad Oristano lo Shardana Futsal sfiderà la Nuova Comauto Pistoia.

© Riproduzione riservata