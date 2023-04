Si chiude domani la stagione regolare di Serie A2. La Leonardo, a una giornata dalla fine, è ancora in corsa per i playoff e si gioca le ultime chance sul campo dell'Altovicentino. Match importante per i cagliaritani, che terranno d'occhio anche il risultato di Pordenone-Saints Pagnano per provare a risalire al sesto posto in classifica. Non si gioca in Serie A: il massimo campionato italiano osserva la sosta per gli impegni delle nazionali. In campo stasera e domenica l'Italia contro il Portogallo campione del mondo per una doppia amichevole. Tra i convocati anche Lorenzo Etzi, laterale del 360 GG Monastir.

Serie B. Mancano ancora tre partite, invece, per la chiusura del campionato di Serie B. Domani il Sestu Città Mediterranea potrebbe festeggiare la promozione matematica in Serie A2 sul campo del Videoton Crema secondo. A Serramanna sarà invece derby tra C'è Chi Ciak e Jasnagora, mentre l'Elmas ospita il Castellamonte.

Femminile. Riparte il campionato di A2 femminile con gli anticipi del girone A. La Jasnagora ospita a Sestu la capolista Pero, la Mediterranea fa visita al al Cus Milano, mentre il Santu Predu ospita il Futsal Hurricane. Giocherà di domenica il Cus Cagliari, che affronta in casa la L84. In campo di domenica anche le sarde del girone B: l'Arzachena in trasferta contro la Virtus Ciampino, l'Athena Sassari in casa contro Prato, mentre riposa lo Shardana Futsal.

