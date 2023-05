Si chiude 4-3 per l'Italservice Pesaro il match d'andata del playout di Serie A. Il 360 GG Monastir si arrende nei minuti finali, subendo il gol decisivo nel finale. A Sestu, Inaki ed Etzi avevano rimediato al 2-0 iniziale ospite. Un tiro deviato di Arzu, invece, ha firmato la parità sul 3-3. Poi un'invenzione di de Oliveira ha condannato alla sconfitta il 360 GG a meno di tre minuti dalla sirena. Tutto però ancora aperto per il ritorno: sabato in trasferta la squadra di Diego Podda cercherà la rimonta per restare in Serie A.

Serie C1. Il Domus Chia vince 7-4 sul campo del Genzano l'andata dei playoff di C1. Venerdì il ritorno in Sardegna per continuare ad inseguire la Serie B. L'Oristanese, invece, conquista la salvezza in C1, vincendo in gara secca il playout contro il Parco Cross Città di Serrenti per 6-5.

Femminile. Jasnagora sconfitta 3-1 in casa nel match d'andata contro l'Atletico Foligno, valido per il terzo turno dei playoff di A2 femminile. Domenica il ritorno in Umbria.

