Ritorna in campo la Serie A dopo la pausa per le nazionali. Ritorna in campo il 360 GG Monastir, a caccia di punti salvezza nella ventisettesima giornata di campionato. La squadra di Diego Podda affronta domani alle 15 in trasferta il Ciampino Aniene per difendere il quartultimo posto e provare ad accorciare sulle posizioni più avanzate dopo il successo sulla Meta Catania dell'ultimo turno. Terminata la stagione regolare di Serie A2, la Leonardo tornerà in campo sabato prossimo contro Cormar Reggio Calabria per l'andata del primo turno dei playoff per la promozione in Serie A2 élite.

Serie B. Penultima giornata di regular season in Serie B. Si parte alle 15:30 con il derby tra l'Industrial Point Cagliari e il C'è Chi Ciak in programma al PalaConi. I cagliaritani inseguono la salvezza, mentre per la squadra di Serramanna si tratta dell'ultimo impegno stagionale prima del turno di riposo che verrà osservato la prossima settimana. Alle 16 altro derby a Sestu tra il Sestu Città Mediterranea e l'Elmas. Stesso orario per la sfida al PalaCus tra la Jasnagora e l'MGM 2000.

Femminile. In A2 femminile, è viva la lotta per il secondo posto del girone A: in corsa ci sono la Mediterranea, che ospita l'Infinity, e la Jasnagora, che affronta in trasferta la Polisportiva 1980. Già retrocesse Cus Cagliari e Santu Predu, entrambe in trasferta contro Corticella e San Marino Academy. Nel girone B, scontro diretto in chiave playoff per l'Arzachena in casa contro la Roma. Lo Shardana Futsal può chiudere i conti salvezza contro la Brc 1996. Prova a conquistare almeno i playout l'Athena Sassari, contro la Lazio quarta in classifica.

