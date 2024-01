Con l’Epifania ripartono i campionati nazionali di calcio a 5. In Serie A2 Élite la Leonardo vola a Pordenone per la prima del girone di ritorno. Un vero scontro diretto per la squadra di Petruso, quarta in classifica e con due punti di ritardo sul Pordenone secondo, battuto di misura all’andata per 3-2. Il calcio d’inizio è in programma stasera alle ore 20. Gioca alle 16 invece il Sestu Città Mediterranea, che ospita il Videoton Crema per l’undicesima giornata di Serie A2.



Serie B. Ultima del girone d’andata per le squadre di B, in campo tutte oggi alle 16. Nel girone A, impegni casalinghi per C’è Chi Ciak e Alghero contro Domus Bresso e VDL Fiano Plus. Sardinia Futsal in trasferta contro il Cardano ‘91, così come il Monastir nel girone B contro il Bissuola. Nel girone E, la Jasnagora insegue una vittoria che vorrebbe dire qualificazione alla Coppa Italia nell’insidiosa trasferta romana contro l’Atletico Grande Impero. Match interni per Città di Cagliari, Domus Chia ed Elmas contro Real Ciampino Academy, Cures e Conit Cisterna.



Finali di Coppa Italia. Domani a Sestu si giocheranno le due finali regionali di Coppa Italia. Si parte alle 16:30 con la sfida di C1 maschile tra San Sebastiano Ussana e Quartu. Alle 19 la finale di C femminile tra Monastir e Cus Cagliari.



Femminile. Domani sarà anche il giorno del derby di Serie B femminile tra la Jasnagora seconda nel girone A e la Mediterranea, capolista a punteggio pieno con nove vittorie su nove. Calcio d’inizio alle ore 16 al PalaConi. Trasferta contro la Virtus Romagna per l’Athena Sassari, a caccia del pass per la Coppa Italia. Derby sardo anche nel girone B con la sfida tra Shardana Futsal e Arzachena.

