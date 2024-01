C'è anche il nome di Riccardo Siddi tra i 25 convocati della Nazionale italiana di calcio a 5 in vista delle prossime amichevoli. Il bomber della Leonardo - quest'anno già autore di 18 gol in A2 élite - avrà così la possibilità di esordire con la maglia azzurra dopo lo stage dello scorso febbraio riservato ai calciatori di interesse nazionale.

L'Italia sarà impegnata a Rabat in Marocco per cinque amichevoli in cinque giorni da mercoledì 31 gennaio a domenica 4 febbraio. Le prime quattro sfide saranno tutte contro il Marocco, mentre domenica gli azzurri affronteranno la Serbia.

Oltre a Riccardo Siddi, tra i convocati c'è anche un altro sardo, Michele Podda, attualmente in forza alla Meta Catania in Serie A e compagno di Siddi ai tempi della Leo.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Samuele Yaghoubian (Fenice Veneziamestre), Alessio Gattarelli (Lecco), Dennis Berthod (Jimbee Cartagena);

Giocatori di movimento: Francesco Liberti (Feldi Eboli), Christopher Cutrupi (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Attilio Arillo (Sandro Abate), Enrico Donin (Saviatesta Mantova), Alessandro Schettino (L84), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Michele Podda (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Leonardo Brunelli (Sporting Sala Consilina), Alessio Adornato (Pirossigeno Cosenza), Tommaso Grosso (Aosta 511), Valerio Giulii Capponi (Lazio C5), Antonio Molaro (Petrarca), Nicolò Pieri (Futsal Cesena), Riccardo Siddi (Leonardo), Giuseppe Lavrendi (Roma C5), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena) Alex Merlim (Sporting Lisbona), Gianluca Ferretti (Ciampino Futsal).

