Il 360 GG Monastir si giocherà il playout per restare in Serie A contro l'Italservice Pesaro. Un risultato ottenuto sul campo grazie al successo nell'ultima giornata di regular season contro la Sandro Abate, ma che dipendeva ancora dal ricorso del Petrarca relativo alla gara contro la Fortutido Pomezia del 25 marzo. In caso di esito positivo, il Petrarca avrebbe sorpassato in classifica il 360 GG, qualificandosi al playout e condannando la squadra di Podda alla retrocessione. Nella serata di oggi però è arrivata la decisione della Corte Sportiva d'appello di respingere il ricorso e lasciando così invariata la classifica di Serie A.

Le date. Il 360 GG Monastir chiude ufficialmente al quartultimo posto e potrà giocarsi il playout contro l'Italservice Pesaro per restare in Serie A. La gara d'andata si giocherà sabato 20 maggio a Sestu, il ritorno il 27 maggio a Pesaro.

Femminile. Prosegue la stagione di Mediterranea e Jasnagora, che si affronteranno questa domenica al PalaConi alle 14.30 per il secondo turno dei playoff di A2 femminile. Si tratta del quarto confronto stagionale per le due formazioni cagliaritane, che hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto nel girone A e che si sono sfidate anche in Coppa Italia. Si gioca in gara secca: chi vince accede al terzo turno e affronterà la vincente della sfida tra Atletico Foligno e Pucetta.

© Riproduzione riservata