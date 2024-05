Il Quartu guadagna il pass per la finale dei playoff nazionali di C1. In palio c'è la promozione in Serie B per la formazione biancorossa, che ha eliminato il Rho Futsal nel primo turno degli spareggi. Indolore la sconfitta per 10-8 rimediata in trasferta in Lombardia dopo il successo per 10-4 dell'andata. La squadra di Diana ha amministrato il largo vantaggio ottenuto nella prima sfida e con il poker di Rafinha, oltre alle reti di Cissè, Costa, Serginho e Manunza, ha strappato il pass per la finale. L'avversario sarà il Sermig, formazione piemontese che ha eliminato i liguri del Taggia vincendo entrambe le sfide (6-0 all'andata in trasferta e 3-0 in casa). L'andata è prevista per sabato a Torino. Il ritorno in Sardegna l'8 giugno che potrebbe dare al Quartu la terza promozione consecutiva in tre anni di storia.

Stasera, alle 18.45, tocca invece alla Leonardo in Serie A2 élite. I cagliaritani si giocano l'accesso alla finale per la promozione in Serie A nel ritorno della semifinale contro il Pordenone. Si riparte dal 4-1 per la squadra di Petruso, che ne match d'andata in Sardegna si era imposta con un ottimo punteggio. Oggi il ritorno al PalaFlora di Pordenone per continuare a sognare la Serie A.

© Riproduzione riservata