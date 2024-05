Ultimi weekend di calcio a 5 per le squadre sarde impegnate ancora nei playoff e a caccia della promozione. Questo pomeriggio, alle 18.45, torna a giocare il Quartu nei playoff nazionali di C1. La squadra di Diana insegue la finale che mette in palio la promozione in Serie B. L'avversario sarà nuovamente il Rho Futsal, battuto 10-4 nel match d'andata disputato a Elmas. Un risultato da difendere nel ritorno di oggi in Lombardia.

La Leonardo sogna invece la Serie A. Contro il Pordenone i cagliaritani giocheranno ancora di lunedì nel ritorno della semifinale dei playoff di A2 élite. Dopo aver vinto 4-1 la gara d'andata del PalaConi con i gol di Dos Santos, Demurtas, Acco e Guti, la squadra di Petruso punta a ripetersi per centrare un posto nella finalissima del 2 giugno che mette in palio la promozione in Serie A. Il calcio d'inizio della sfida di Pordenone è in programma lunedì alle 18.45.

