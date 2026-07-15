Comincia il rinnovamento del Quartu Calcio a 5 in vista della nuova stagione. La società biancorossa ha annunciato la nomina di Lucas Massa come direttore generale: classe 1983, argentino di nascita ma con un legame viscerale con l'Italia, porta a Quartu un bagaglio di esperienza enciclopedico, maturato prima sul campo – tra il calcio professionistico e l'Olimpo del futsal sardo – e poi dietro la scrivania, dove si è già consacrato come uno dei dirigenti più vincenti e lungimiranti del panorama regionale, reduce dai successi con il 360 GG Futsal Cagliari e dallo storico "miracolo" Monastir.

«Sono arrivato nel 2010 in Sardegna», ricorda Massa. «A 35 anni ho smesso di giocare e un grande imprenditore sardo mi ha introdotto nei ruoli dirigenziali. Lo ringrazio, da li è cominciato tutto». Dopo l’esperienza a Monastir, chiusa in avvio della scorsa stagione, ora il ritorno a pieno titolo nel futsal: «Sono felicissimo di essere qui e ci tengo a fare un ringraziamento speciale al presidente Fabrizio Righetto e a tutti i dirigenti, per avermi riportato a quello che considero il mio grande e vero amore, il futsal».

Nella scorsa stagione, il Quartu ha raggiunto la salvezza ai play-out nella Serie A2 maschile e la promozione in Serie B femminile (con le ragazze ha raggiunto anche la finale di Coppa Italia nazionale, dopo aver vinto la fase regionale). «È senza dubbio la realtà più promettente del panorama sardo del calcio a 5», segnala Massa. «Lo dicono le strutture che ha a disposizione, la lungimiranza delle idee e, soprattutto, la qualità delle persone che compongono questo club. C'è una base solidissima e un potenziale di crescita enorme».

La rosa maschile sarà rinnovata al 70%, mantenendo alcuni elementi fra cui il capitano Andrea Cau, la femminile ripartirà dal blocco della promozione più alcune ragazze sarde di spessore. «Il futsal che abbiamo in mente, e che condividiamo al 100% con il il mister che annunceremo a brevissimo, mira a un progetto a lungo termine. L'obiettivo finale è arrivare alla massima categoria, ma per farlo non si può improvvisare: non si arriva lassù, in Serie A, se non ci si prepara adeguatamente da prima, partendo dalle fondamenta», conclude Massa. «Per questa stagione, quindi, il nostro traguardo principale è creare le condizioni ideali – societarie, tecniche, strutturali e di spogliatoio – per poter ambire stabilmente a traguardi importanti. Vogliamo, insieme, costruire una macchina solida e vincente, un passo alla volta».

(Unioneonline)

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