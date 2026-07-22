Prende forma il Terralba F. Bellu in vista del prossimo torneo di Eccellenza regionale. Dopo aver ufficializzato l’arrivo in panchina di Roberto Concas (ex giovanili del Cagliari), il sodalizio del presidente Gabriele Frongia annuncia i primi colpi di mercato in vista della prossima stagione.

La rosa dei giocatori a disposizione di Concas sarà completamente sarda.

Gli innesti sono quelli di Gabriele Dardano Mereu (ex Monastir, Tharros e Ghilarza) e Pietro Saba (ex Guspini) in porta. Il nome nuovo in difesa è quello di Danilo Collu, ex Arbus, mentre a centrocampo arrivano Matteo Cossu (già visto nelle giovanili del Cagliari), Nicola Manca (dal Guspini) e Lorenzo Melis (ex Carbonia e Atletico Uri). Nel reparto avanzato spazio a Leonardo Boi (ex Carbonia, COS e giovanili del Cagliari) e Tommaso Manconi (ex Tortolì). Tra le conferme, spiccano quelle di capitan Luca Orrù, dei bomber Andrea Sanna (36 reti tra Promozione e Coppa Italia lo scorso anno) e Manuel Piras, dei difensori Alessandro Lasi e Manuel Uliana. L’inizio della preparazione pre-campionato è prevista per il 3 agosto.

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