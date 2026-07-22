Organico pressoché completo per i campionati sardi, in vista della stagione 2026-2027. Al termine della fase di presentazione delle domande di iscrizione, su 224 società aventi diritto (16 in Eccellenza, 32 in Promozione, 64 in Prima Categoria e 112 in Seconda) hanno rinunciato soltanto in due: si tratta dell’Academy Porto Rotondo, club che chiude una storia lunga 40 anni, e della Calmedia Bosa, che avrebbero dovuto prendere parte alla Seconda Categoria.

Per i club iscritti, entro il prossimo 30 luglio sarà necessario versare la prima rata stagionale: il mancato pagamento comporta l’automatica esclusione dai campionati. È quanto, per esempio, era avvenuto un anno fa al Barisardo in Eccellenza. Nel massimo torneo regionale ci sono alcune posizioni complesse da questo punto di vista, ma c’è ancora una settimana di tempo per risolvere eventuali criticità. Ed è anche da definire la posizione dell’Ilvamaddalena, che attende di conoscere l’esito della domanda di ripescaggio in Serie D.

A inizio agosto, in base ai posti eventualmente liberi, il Comitato Regionale procederà con i ripescaggi. Per l’Eccellenza lo hanno presentato Ferrini, Usinese e Villacidrese, in Promozione Antiochense, Fonni, Ghilarza, Pirri, San Paolo Sassari e Verde Isola. Per la Prima Categoria, sempre in ordine alfabetico, Ales, Busachese, Domusnovas, Frassinetti Elmas Villasor, GSD Asseminese, Golfo Aranci, La Salle, Libertas Barumini, Minerva, Monreale, Ottava e Sennori. Infine, in Seconda, richieste da Barbusi, Berchidda, Fermassenti San Giovanni, Gonnesa, Loiri, Monte Muros, Monterra, Nulese, Osini, PGS Club San Paolo, Pol. Allai, San Giovanni Suergiu e Silì (inammissibile la domanda del Gennargentu Desulo).

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