Doppio colpo nel reparto offensivo del Santa Giusta, compagine che nella prossima stagione prenderà parte al torneo di Prima Categoria. Alla corte del confermato mister Gianni Lutzu, infatti arrivano gli attaccanti Tommaso Pinna e Alessandro Bordignon. Pinna, punta rapida e tecnica, è reduce dalla stagione con la maglia della San Marco Cabras, mentre Bordignon, anch’egli giocatore avanzato, ha disputato l’ultima annata con il C.R. Arborea, vincendo il girone D di Seconda Categoria. Tommaso Pinna e Bordignon sono gli ultimi colpi di mercato della compagine lagunare, dopo Luca Sireus (ex Simaxis), Jacopo Pinna (dalla San Marco), Andrea Carta (dal Samugheo), Mattia Fadda (anche lui ex Samugheo) e Mirko Soddu (dal C.R. Arborea).

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