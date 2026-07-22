Il Latte Dolce inizia la preparazione agli ordini di FiniGli allenamenti della squadra sassarese al proprio campo di Via Cilea
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Prima giornata di lavoro questa sera per il Sassari Calcio Latte Dolce, che prepara la quarta stagione consecutiva in serie D agli ordini del confermato tecnico Michele Fini.
Gli allenamenti si disputano nel proprio campo di Via Cilea. Domani, venerdì e sabato le sedute saranno al mattino alle ore 10. Ampio spazio nella rosa ai giovani per proseguire la politica di valorizzazione dei talenti del territorio.
Nei prossimi giorni verranno comunicate anche le amichevoli. Una è stata già fissata, quella con la Torres del 9 agosto. sarà una partitella non ufficiale.