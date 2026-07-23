Passaggio azzurro per il giovane turritano, Francesco Nazzani, l’atleta dell’Asd Pescatori Del Golfo di Porto Torres, convocato nella nazionale italiana Under 21 di Canna da Natante della FIpsas dove rappresenterà l'Italia ai Campionati del Mondo in programma in Spagna alla fine del mese di ottobre.La convocazione arriva al termine di una stagione straordinaria e premia il talento, l'impegno e la costanza dimostrati dal giovane sportivo. Lo scorso 11 luglio, a Livorno, Nazzani ha preso parte al Campionato Italiano Under 21 di Canna da Natante, distinguendosi fin dal suo esordio nella competizione nazionale. Nella prima prova ha conquistato un prestigioso primo posto di barca, mentre nella seconda prova ha ottenuto il quinto posto di barca, risultati che gli hanno consentito di chiudere il campionato al quinto posto assoluto. Il regolamento prevedeva la qualificazione diretta ai Campionati del Mondo per i primi tre classificati. Gli altri tre componenti della Nazionale sono stati invece selezionati tramite scelta tecnica del Commissario Tecnico Saverio Rosa, che ha deciso di puntare anche su Francesco Nazzani, riconoscendone le qualità tecniche, la preparazione e le grandi potenzialità. Un risultato reso ancora più significativo dal fatto che Nazzani si è avvicinato alla disciplina della Canna da Natante solo da pochi mesi, riuscendo in brevissimo tempo a competere ai massimi livelli nazionali e a conquistare la fiducia dello staff tecnico federale. L’Asd Pescatori Del Golfo, sottolinea che “La convocazione di Francesco nella Nazionale Italiana Under 21 rappresenta uno dei momenti più belli della storia della nostra società. Vedere un nostro giovane atleta indossare la maglia azzurra è motivo di immenso orgoglio e ripaga tutti gli sforzi che ogni giorno dedichiamo alla crescita dei ragazzi. Francesco ha dimostrato che con sacrificio, passione e tanto lavoro si possono raggiungere traguardi importanti. A nome del direttivo e di tutti i soci della Pescatori Del Golfo gli rivolgiamo i nostri più sinceri complimenti, con l’augurio di vivere un’esperienza straordinaria ai Campionati del Mondo e di rappresentare al meglio l’Italia, la Sardegna e la nostra Porto Torres.” Un ringraziamento è stato rivolto alla Fipsas, al commissario tecnico Saverio Rosa per la fiducia accordata, al coordinatore nazionale FIpsas Stefano Sarti, al responsabile nazionale Fipsas canna da natante Maurizio Procopio, al Presidente Provinciale Fipsas Massimiliano Cabras e al Presidente Regionale Fipsas Gianni Baldereschi. A sostenere l’iniziativa lo sponsor Artico. Ora l'attenzione è rivolta ai Campionati del Mondo di fine ottobre, dove Francesco Nazzani vestirà la maglia della Nazionale Italiana con l'obiettivo di onorare al meglio i colori azzurri.

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