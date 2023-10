Primo stop per la Leonardo in Serie A2 élite. Nella quarta giornata di campionato, i cagliaritani sono stati sconfitti 5-1 sul campo del Città di Mestre dopo aver conquistato tre vittorie nelle prime tre partite. La squadra di Petruso tornerà in campo mercoledì per il turno infrasettimanale contro il Petrarca: calcio d'inizio alle ore 16 al PalaConi. In A2, secondo pareggio casalingo consecutivo per il Sestu Città Mediterranea, che ha impattato sul 3-3 contro il Maccan Prata.

Serie B. Elmas e Jasnagora vincono i due derby sardi di giornata in programma nel girone E di Serie B. Sul campo del Domus Chia, l'Elmas si è imposto per 3-1. Più larga la vittoria della Jasna contro il Città di Cagliari per 8-2. Nel girone A, successo anche per il Sardinia Futsal per 3-0 sul Varese. Sconfitte per Alghero (7-3 in casa contro il Fucsia Nizza), C'è Chi Ciak (7-5 in trasferta contro VDL Fiano Plus) e nel girone B per il Monastir (5-4 sul campo del FUtsal Giorgione).

Coppa Italia C1. Sabato di C1 dedicato alla Coppa Italia di categoria. Squadre in campo per la quarta giornata della fase a gironi. Nel girone A, l'Ichnos Sassari batte la Fanni Futal 5-2 e la aggancia in testa alla classifica del gruppo. Segue a una lunghezza di distanza l'Happy Fitness con l'8-7 sul Babylon. Nel girone B, la San Sebastiano Ussana centra il terzo successo in coppa su tre, battendo il Villasor in casa per 7-3. Turno di riposo per la Villacidrese. Nel girone C, continua il dominio del Quartu con l'8-3 sul Cus Cagliari. Il Villaspeciosa invece ha superato 7-3 il Futsal 4 Mori. La Coppa Italia di C1 sarà nuovamente protagonista tra domani e mercoledì con la quinta e penultima giornata della fase a gironi. In programma Babylon-Ichnos Sassari, Fanni Futsal-Happy Fitness per il girone A, Villacidrese-Ussana nel girone B (riposa il Villasor), Futsal 4 Mori-Cus Cagliari e Quartu-Villaspeciosa nel girone C.

Femminile. Domenica positiva per le sarde di Serie B femminile. Mediterranea e Athena Sassari restano in testa alla classifica del girone A con il terzo successo in altrettante partite. Le cagliaritane hanno battuto 3-0 il Futsal Hurricane, mentre le sassaresi hanno avuto la meglio del Villaguardia per 6-0. Nel girone B, vittorie di misura per Shardana Futsal, a Roma per 6-5 sulla Eventi Futsal, e per Arzachena, 3-2 in casa contro la Viruts Ciampino. Unica sconfitta la Jasnagora nel girone A per 1-0 in trasferta contro la L84.

© Riproduzione riservata