Il 360 GG Monastir retrocede in Serie A2 Élite. Fatale la sconfitta per 4-1 nel match di ritorno del playout di Serie A sul campo dell’Italservice Pesaro. La squadra di Diego Podda era chiamata a ribaltare il 4-3 subito all’andata a Sestu, ma a prevalere sono stati nuovamente i marchigiani. Il gol della bandiera di Dani Martin, a poco più di 30 secondi dalla sirena, arriva troppo tardi per permettere al 360 GG la rimonta.

Serie C1. Il Domus Chia si impone anche al ritorno dei playoff nazionali di C1. Dopo il 7-4 dell’andata sul campo del Genzano, la squadra di Catta si ripete anche in casa con il punteggio di 6-4. Ora la sfida contro Torremaggiore per il ritorno in Serie B.

Femminile. La Jasnagora perde 7-2 il match di ritorno dei playoff di A2 femminile sul campo dell’Atletico Foligno e chiude la propria stagione. Stesso verdetto per il Monastir nei playoff di C femminile con la sconfitta per 7-4 incassata nel ritorno contro l’Eventi Futsal.

