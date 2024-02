La ventesima giornata di A2 élite vede la Leonardo perdere 4-1 in Lombardia. I cagliaritani tornano sconfitti dal campo del Saints Pagnano e scivolano al sesto posto in classifica. In Serie A2, ko interno per il Sestu Città Mediterranea, battuto 3-1 in casa dal Milano.

Serie B. La Jasnagora ritorna alla vittoria con un successo pesante in chiave playoff sullo United Pomezia. Nel girone E, la squadra di Cocco si è imposta in casa per 6-0 grazie al poker di Piaz. Vince anche l'Elmas che batte 5-2 il Club Sport Roma davanti al proprio pubblico. Nel girone A, succeso interno per il Sardinia Futsal, che supera 5-1 il Domus Bresso e si allontana dalla zona retrocessione. In coda, il C'è Chi Ciak pareggia 2-2 in trasferta contro il Futsal Fucsia Nizza e supera al terzultimo posto la Futsal Alghero, battuta 4-3 in casa dal Real Five Rho. Nel girone B, il Monastir pareggia 4-4 sul campo del Marzano.

Serie C1. Vince ancora la San Sebastiano Ussana. La capolista del massimo campionato regionale ha battuto 7-1 l'Ichnos Sassari in trasferta. Insegue al secondo posto il Quartu dopo il 5-3 sulla Fanni Futsal. Il Babylon batte 5-4 il Villaspeciosa, mentre Futsal 4 Mori-Happy Fitness Center hanno pareggiato 10-10. Non si è disputata Villacidrese-Cus Cagliari per l'indisponibilità del campo di Villacidro. Turno di riposo per il Futsal Villasor.

Femminile. La Mediterranea centra la quindicesima vittoria su quindici gare del girone A del campionato di B femminile, battendo anche la Polisportiva 1980 in trasferta per 5-3. Turno di riposo per la Jasnagora, mentre l'Athena Sassari è stata sconfitta 4-2 sul campo dell'Infinity Futsal. Nel girone B, perdono anche Shardana Futsal (7-2 in casa contro la capolista Roma) e Arzachena (4-1 in trasferta contro la Littoriana). In Serie C, rotondo successo del Cus Cagliari primo in classifica che batte 8-0 il Futsal Quartu. Vincono anche le inseguitrici Ittiri Sprint (7-0 sul Sardinia) e Tiro Libero (2-1 sull'Aiace Telamonio). L'Ampurias si è imposta per 5-3 sull'Arborea. Chiude la giornata Monastir-Decimoputzu che verrà disputata giovedì 29 febbraio.

© Riproduzione riservata