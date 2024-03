Termina 4-4 lo scontro diretto in chiave playoff della Leonardo, che pareggia in casa contro l'Elledì in Serie A2 élite. I cagliaritani erano andati sul 2-0 nella prima frazione con Tidu e Dos Santos, ma i piemontesi erano riusciti a pareggiare prima dell'intervallo. Nella ripresa sono Siddi e Demurtas a rispondere ai due vantaggi ospiti per il 4-4 finale. Pari casalingo in Serie A2 per il Sestu Città Mediterranea, che impatta sul 3-3 contro l'Oragne Asti e resta secondo in classifica.

Serie B. Nel girone A perdono il C'è Chi Ciak (7-6 contro il Varese) e l'Alghero (5-4 contro il Domus Bresso), costringendo le due isolane a giocarsi nelle ultime tre giornate il terzultimo posto per i playout. Senza scendere in campo, il Sardinia Futsal festeggia la salvezza. Nel girone B, il Monastir cede 5-1 in trasferta contro il Team Giorgione. Nel girone E, vince l'Elmas che resta in corsa i playout con il 4-3 sul Mirafin. Dopo il Domus Chia (battuto 9-3 dallo United Pomezia), retrocede matematicamente anche il Città di Cagliari dopo il 7-4 subito dal Club Sport Roma. Ko esterno anche per la Jasnagora contro il Velletri per 5-4, ma la squadra di Cocco ha ancora i playoff alla portata.

Serie C1. La San Sebastiano Ussana vince lo scontro diretto contro il Quartu e si avvicina alla promozione in Serie B. La capolista del massimo campionato regionale ha superato per 9-6 in trasferta la seconda della classe, allungando a 8 i punti di vantaggio anche se con una gara in più. Vincono anche Villacidrese e Ichnos Sassari, rispettivamente contro Babylon (4-1) e Villaspeciosa (7-0). In chiave salvezza, successi importanti di Futsal Villasor (10-5 alla Fanni Sassari) e 4 Mori (7-3 al Cus Cagliari).

Femminile. Il 7-3 nel derby sull'Athena Sassari, vale la sedicesima vittoria in altrettante partite di campionato della Mediterranea, capolista del girone A di B femminile. In trasferta contro il Villaguardia, la Jasnagora si impone invece per 6-3. Successo esterno dello Shardana Futsal nel girone B per 4-3 sul Prato, mentre non si è disputata Arzachena-Perugia per la mancata presentazione della squadra umbra in Sardegna. In Serie C, prosegue il cammino netto del Cus Cagliari primo in classifica con il 7-2 sull'Ampurias. Inseguono Ittiri Sprint (12-3 al Futsal Quartu) e Tiro Libero (13-0 al Decimoputzu). L'Aiace Telamonio batte 10-1 il Sardinia Futsal, mentre il Monastir supera 3-1 l'Arborea.

